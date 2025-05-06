تشكيل برشلونة ضد إنتر ميلان في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - وضع الألماني هانز فليك، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، يده على تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة الأبطال أمام إنتر ميلان الإيطالي، في المباراة التي ستجمع الفريقين ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة إنتر ميلان ضد برشلونة

ينزل الفريق الكتالوني ضيفًا ثقيلًا على النيراتزوري، مساء اليوم الثلاثاء الموافق 6 مايو 2025 على ملعب "جيوزيبي مياتزا" ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.



تشكيل برشلونة المتوقع أمام إنتر ميلان

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني

خط الدفاع: جول كوندي، ب أو كوبارسي، إينييجو مارتينيز، جيرارد مارتن.

خط الوسط: فرينكي دي يونج، بيدري، داني أولمو.

خط الهجوم: رافينيا، فيران توريس، لامين يامال.

وكانت مباراة الذهاب بين برشلونة وإنتر ميلان في إسبانيا، قد انتهت بالتعادل بثلاثة أهداف لكل فريق.

وتنقل مباراة إنتر ميلان ضد برشلونة عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

