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أحمد جودة - القاهرة -

فاز فريقا نيويورك نيكس ودنفر ناجتس على كل من بوسطن سيلتيكس وأوكلاهوما سيتي ثاندر، في مستهل سلسلة مباريات الدور قبل النهائي بالأدوار الإقصائية لبطولة الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين "إن بي أيه".

نيكس وناجتس يحسمان أولى لقاءات سلسلة قبل نهائي NBA

وسجل جالين برونسون وأو جي أنونوبي 29 نقطة قبل أن يخطف ميكال بريدجز الكرة من جايلين براون قبل ثانية واحدة من نهاية الوقت الإضافي، ليحقق نيويورك نيكس فوزا مفاجئا على بوسطن سيلتيكس بنتيجة 108/ 105 في المباراة الأولى من سلسلة لقاءاتهما بالدور قبل النهائي لمناقسات القسم الشرقي أمس الإثنين بالتوقيت المحلي (صباح اليوم الثلاثاء بتوقيت جرينتش).

وأضاف كارل أنتوني-تاونز 14 نقطة، بالإضافة لقيامه بـ13 متابعة تحت السلة لمصلحة نيويورك نيكس، الذي خسر جميع مبارياته الأربع أمام غريمه اللدود خلال الموسم العادي، وتأخر بفارق 20 نقطة في الشوط الثاني من هذه المباراة.

في المقابل، سجل كل من جايسون تاتوم وبراون 23 نقطة لصالح سيلتيكس (حامل اللقب)، الذي أضاع 45 رمية ثلاثية في اللقاء، محققا رقما قياسيا في لقاءات مرحلة خروج المغلوب (بلاي أوف)، بينما أحرز ديريك وايت 19 نقطة بالإضافة لقيامه بـ11 متابعة.

وفي اللقاء الآخر، سجل نيكولا يوكيتش 42 نقطة واستحوذ على 22 كرة مرتدة تحت السلة، بيتما أحرز زميله آرون جوردون رمية ثلاثية في الثواني الأخيرة ليمنح دنفر ناجتس فوزا ثمينا على مضيفه أوكلاهوما سيتي ثاندر بنتيجة 116/ 115، في المباراة الأولى من سلسلة لقاءاتهما بالدور قبل النهائي للقسم الغربي في المسابقة.

اختتم جوردون المباراة بتسجيله 22 نقطة و14 متابعة، بينما أضاف جمال موراي 21 نقطة لفريق ناجتس، المصنف رابعًا، الذي خطف ورقة الترشح لقبل النهائي بعد ختام سلسلة من سبع مباريات ضد لوس أنجليس كليبرز، السبت الماضي.

وأحرز شاي جيلجوس-ألكسندر 33 نقطة، وقام بعشر متابعات، بالإضافة لتقديمه 8 تمريرات حاسمة لفريق ثاندر، الذي لم يلعب لأكثر من أسبوع بعد فوزه الساحق على ممفيس جريزليز بالدور الأول لمرحلة بلاي أوف، بينما أضاف أليكس كاروسو 20 نقطة، وقدم 6 تمريرات حاسمة، و5 استحواذات على الكرة من لاعبي الفريق المنافس.

