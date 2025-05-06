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أحمد جودة - القاهرة -

اختير المكسيكي هيرفينج لوزانو، نجم سان دييجو، أفضل لاعب في الجولة رقم 11 من منافسات الدوري الأمريكي.

لوزانو يحصل على جائزة بالدوري الأمريكي

وسجل المهاجم المكسيكي هدفين - أحدهما من ركلة جزاء - كما صنع هدفين آخرين، في الانتصار الكاسح لفريقه 5-0 على حساب دالاس.

ويمتلك لوزانو في رصيده 4 أهداف، إضافة للمساهمة في صناعة 6 أهداف أخرى، في ثماني مباريات مع سان دييجو، الذي يشارك للمرة الأولى في الدوري الأمريكي (MLS).

كما يعد هذا الانتصار هو الأكبر لسان دييجو طوال تاريخه القصير.

وبهذا الانتصار، يضع سان دييجو حدا لثلاث هزائم متتالية، ليرفع رصيده إلى 17 نقطة بعد 11 مباراة خاضها، ليحتل الترتيب الرابع في المؤتمر الغربي.

