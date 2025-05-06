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أحمد جودة - القاهرة -

اختير كيني أتكينسون مدرب كليفلاند كافالييرز، كأفضل مدرب في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين "أن بي إيه"، أمس الإثنين، بعد موسم أول رائع على رأس الجهاز الفني للفريق الذي ينافس في نصف نهائي المنطقة الشرقية في الأدوار الإقصائية "بلاي أوف".

أتكينسون يتوج بجائزة مدرب العام في NBA

وقاد أتكينسون البالغ 57 عاما، كليفلاند إلى صدارة المنطقة الشرقية، حيث أنهى الموسم المنتظم ب64 فوزا مقابل 18 خسارة، حاجزا المركز الأول في الترتيب العام.

وأصبح أتكينسون ثالث مدرب في تاريخ كليفلاند يتوج بهذه الجائزة، بعد بيل فيتش (1975-1976) ومايك براون (2008-2009).

في قيادته، أصبح كليفلاند ثاني فريق فقط في تاريخ الدوري يتمكن من تحقيق سلسلة من 12 انتصارا متتاليا أو أكثر في الدوري 3 مرات خلال موسم واحد.

وتضمن ذلك انطلاقة نارية ب15 انتصارا في بداية الموسم، وهو رقم يعادل ثاني أفضل بداية في تاريخ الدوري.

وحصل أتكينسون على 59 صوتا من أصل 100 صوت محتمل للمركز الأول في تصويت إعلامي خاص بهذه الجائزة، متفوقا على جاي بي بيكرستاف مدرب ديترويت بيستونز، وإيمي أودوكا مدرب هيوستن روكتس.

وكان كليفلاند افتتح مشواره في الدور الأول من الأدوار الإقصائية باكتساح ميامي هيت 4-0، لكنه سقط في أول مباراة من سلسلة نصف النهائي المنطقة الشرقية أمام إنديانا بايسرز الأحد.

