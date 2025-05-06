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أحمد جودة - القاهرة -

توفي لويس جالفان، نجم منتخب الأرجنتين السابق والفائز بكأس العالم لكرة القدم عام 1978، عن عمر ناهز 77 عاما.

وفاة الأرجنتيني جالفان الفائز بمونديال 1978

وقدم كل من الاتحاد الأرجنتيني، ونادي أتلتيكو تاليريس، الذي ينتمي إلى مدينة كوردوبا وكان جالفان أحد أبرز نجومه، تعازيهما عبر الإنترنت للمدافع الراحل، الذي ساهم في تتويج الأرجنتين بكأس العالم التي استضافتها قبل 47 عاما.

وتوجت الأرجنتين بلقبها الأول في كأس العالم عام 1978، بعد فوزها على هولندا بنتيجة 3-1، عقب اللجوء للوقت الإضافي في المباراة النهائية.

ولم يعلن رسميا عن سبب الوفاة، لكن وفقا لتقارير إعلامية نشرت مساء الإثنين، كان جالفان قد نقل مؤخرا للمستشفى بسبب إصابته بالتهاب رئوي.

وشارك اللاعب الراحل في 34 مباراة دولية مع منتخب الأرجنتين، ويحمل الرقم القياسي كأكثر اللاعبين خوضا للمباريات في تاريخ نادي تاليريس، حيث لعب 503 مباريات على مدار 17 موسما.