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أحمد جودة - القاهرة -

اعتبر المحلل الرياضي الألماني البارز، لوثار ماتيوس، أن بايرن ميونخ قدم موسما "مرضيا" فقط، رغم تتويجه بلقب الدوري الألماني "بوندسليجا"، بينما منح ماكس إيبرل، المدير الرياضي للنادي، درجة "ج سالب".

ماتيوس ينتقد أداء المدير الرياضي لبايرن ميونخ

وكتب ماتيوس في عموده على الموقع الرسمي لشبكة "سكاي": "رغم أن أداء الفريق في الدوري الألماني يستحق تقييما بدرجة (أ)، أو (ب)، فإن أداءه في بطولات الكأس لم يكن جيدا بما يكفي".

وأعطى ماتيوس المدرب البلجيكي فينسنت كومباني درجة "ب" على عمله في موسمه الأول مع بايرن، على عكس تقييمه لإيبرل، الذي وجه له انتقادات لاذعة، وهو الأسطورة الألمانية الفائزة بكأس العالم عام 1990.

وأوضح ماتيوس: "تقييم إيبرل لا يقتصر على الجوانب الرياضية فحسب، بل يشمل أيضا طريقة تمثيله للنادي أمام العالم الخارجي بصفته المدير الرياضي".

وأضاف ماتيوس، صاحب الرقم القياسي كأكثر اللاعبين خوضا للمباريات في تاريخ بايرن، أن تصريحات إيبرل بشأن ليروي ساني يوم السبت الماضي، وتوماس مولر في يناير/كانون الثاني الماضي، "تسببت في بلبلة كبيرة خارج النادي واضطرابات داخله".

كان إيبرل قد استنتج أن توماس مولر، نجم بايرن المخضرم، سيستمر مع النادي، قبل أن يوافق لاحقا على رحيله في يونيو/حزيران المقبل.

كما أعلن المدير الرياضي للعملاق الألماني أن ليروي ساني كان على وشك توقيع عقد جديد، لكن اللاعب غير وكيل أعماله، ما ترك تمديد عقده معلقا.

وعلاوة على ذلك، أشار ماتيوس إلى أن الجناح الفرنسي مايكل أوليس كان صفقة ناجحة للغاية، لكنه أكد أن "ليس كل صفقات بايرن المنقولة كانت موفقة".