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أحمد جودة - القاهرة -

عزز كاشيما أنتلرز، موقعه في صدارة جدول ترتيب الدوري الياباني لكرة القدم بفوزه الثمين على مضيفه أفيسبا فوكوكا (1-0) اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة ال15 من المسابقة.

كاشيما أنتلرز يعزز صدارته للدوري الياباني

سجل ليوناردو دي سوزا بريرا، هدف المباراة الوحيد لكاشيما أنتلرز من ركلة جزاء في الدقيقة 43.

وعلى الرغم من محاولات أفيسبا فوكوكا لإدراك التعادل خلال الوقت المتبقي، إلا أن دفاع كاشيما أنتلرز صمد ليحافظ على النقاط الثلاث.

ورفع كاشيما أنتلرز، الذي حقق فوزه العاشر هذا الموسم مقابل تعادل واحد وأربع هزائم، رصيده إلى 31 نقطة، ليتربع على صدارة الترتيب. في المقابل، تجمد رصيد أفيسبا فوكوكا عند 21 نقطة، ليحتل المركز الثامن.

شهدت الجولة ذاتها نتائج متباينة، حيث تغلب سيريزو أوساكا على مضيفه فيسيل كوبي بنتيجة 3-1، وحقق جامبا أوساكا انتصارا خارج أرضه على أوراوا ريد دايموندز بهدف دون رد، فيما تعادل ناجويا غرامبوس مع ضيفه فاجيانو أوكاياما دون أهداف.