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أحمد جودة - القاهرة -

أفادت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، بأن إدارة نادي برشلونة، متصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني، تقترب من تمديد عقد النجم الشاب لامين يامال.

برشلونة يقترب من حسم ملف يامال

وأوضحت صحيفة "سبورت" الكتالونية، أن الفريق الكتالوني يسعى لحماية يامال (17 عاما) بعقد طويل الأمد.

ولفتت الصحيفة إلى أنه لا يتم السماح بإبرام عقود طويلة الأمد في إسبانيا إلا لمن يبلغ الثامنة عشرة من عمره.

ووفقا للصحيفة، فإن يامال يعتزم التوقيع على عقد لمدة 5 سنوات عند بلوغه الثامنة عشر من عمره في 13 يوليو/ تموز المقبل.

ويستمر عقد يامال الحالي مع فريق الشباب ببرشلونة حتى نهاية يونيو/ حزيران من العام المقبل.

كانت ضحيفة "ماركا" الرياضية الإسبانية، كشفت في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، أن برشلونة بصدد منح جناح منتخب إسبانيا (بطل أوروبا) "عقدا مذهلا" بمناسبة عيد ميلاده الثامن عشر.

