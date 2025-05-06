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أحمد جودة - القاهرة -

حقق كاشيوا ريسول فوزًا ثمينًا على ضيفه شيميزو إس بولس (1-0)، اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الـ15 من بطولة الدوري الياباني لكرة القدم، ليتقدم إلى المركز الثاني في جدول الترتيب.

كاشيوا ريسول يعزز وصافته للدوري الياباني

ويدين كاشيوا بالفوز للاعبه يوكي كاكيتا، الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 52، ليمنح فريقه الانتصار الثالث في آخر 4 مباريات بالبطولة.

ورفع كاشيوا رصيده إلى 27 نقطة من 7 انتصارات، 6 تعادلات، وخسارة واحدة، ليحتل المركز الثاني، بفارق 4 نقاط عن المتصدر كاشيما أنتلرز، مع مباراة مؤجلة لصالحه.

في المقابل، تجمد رصيد شيميزو عند 21 نقطة من 6 انتصارات، 3 تعادلات، و6 هزائم، ليتراجع إلى المركز السادس.