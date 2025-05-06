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أحمد جودة - القاهرة -

بينما تسلط الأضواء على عثمان ديمبلي، ونجوم خط هجوم باريس سان جيرمان، يبرز الحارس الإيطالي جانلويجي دوناروما كبطل خفي في رحلة الفريق الفرنسي نحو تحقيق حلم الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه.

دوناروما.. "البطل الخفي" في رحلة باريس نحو التاج الأوروبي

واقترب فريق المدرب لويس إنريكي من بلوغ النهائي بعد فوزه الثمين 1-0 على أرسنال الإنجليزي في ذهاب نصف النهائي على ملعب "الإمارات"، قبل مباراة الإياب المرتقبة الأربعاء على ملعب "بارك دي برانس" في باريس.

وسجل ديمبلي هدف الفوز في الذهاب، رافعا رصيده إلى 33 هدفا هذا الموسم في جميع البطولات، ليؤكد مكانته كمركز ثقل هجومي وخليفة مثالي لكيليان مبابي، الذي غادر إلى ريال مدريد وودع البطولة مع فريقه في ربع النهائي على يد أرسنال.

لكن الفضل الأكبر في هذا الانتصار يعود لدوناروما، الذي تألق بصد 5 كرات خطيرة، أبرزها تصديان رائعان أمام البرازيلي جابرييل مارتينيلي والبلجيكي لياندرو تروسارد.

تألق مستمر ضد الأندية الإنجليزية

سبق لدوناروما أن لعب دورا محوريا في إقصاء ليفربول وأستون فيلا بالأدوار السابقة. ففي ربع النهائي، تصدى لركلتي ترجيح من داروين نونيز، وكورتيس جونز في مباراة الإياب ضد ليفربول، ليمنح فريقه بطاقة التأهل بعد التعادل في النتيجة الإجمالية.

كما تألق أمام أستون فيلا، حيث أنقذ فريقه من عودة محتملة بعد تقدمه 2-0 في الإياب، قبل أن يسجل فيلا 3 أهداف. تصدياته الحاسمة خاصة أمام ماركوس راشفورد ورأسية يوري تيليمانس، حالت دون قلب الطاولة.

إشادة الزملاء والتحديات

وأثنى القائد ماركينيوس على زميله بعد مباراة أستون فيلا، قائلا: "لتصبح بطلا، تحتاج إلى حارس عظيم. دوناروما هو الأفضل في العالم".

وأضاف الظهير المغربي أشرف حكيمي: "نعلم جيدا قدرات حارسنا. كثيرون يشككون به، لكننا لا نشك أبدا."

ورغم تألقه، يواجه دوناروما انتقادات بسبب ضعفه في التعامل مع الكرة بقدميه، وهو أمر يتعارض مع أسلوب إنريكي الذي يعتمد على بناء الهجمات من الخلف.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، استبعد إنريكي دوناروما من مباراة بايرن ميونيخ (0-1) في دور المجموعات، مفضلا الروسي ماتفي سافونوف، الذي تحمل مسؤولية الهدف الوحيد في تلك المباراة.

مسيرة دوناروما مع سان جيرمان

انضم دوناروما (26 عاما، 1.96 م) إلى باريس سان جيرمان في صيف 2021، بعد قيادته إيطاليا للفوز بكأس أوروبا عبر ركلات الترجيح أمام إنجلترا في "ويمبلي".

لكنه واجه صعوبات في موسمه الأول، حيث تناوب على حراسة المرمى مع كايلور نافاس، وتحمل جزءا من مسؤولية خسارة الفريق أمام ريال مدريد في ثمن نهائي دوري الأبطال.

مع الوقت، فرض دوناروما نفسه كحارس أول، لكنه لم يحظ دائما بالإقناع التام. وارتبط اسم حارس ليل لوكاس شوفالييه (23 عاما) بانتقال محتمل إلى سان جيرمان، خاصة مع اقتراب نهاية عقد دوناروما في يونيو 2026.

طموحات المستقبل

وأعرب دوناروما عن رغبته في تمديد عقده، قائلا في وقت سابق: "أنا مصمم على البقاء، فهذا منزلي".

وبعد خوضه 150 مباراة مع الفريق، يأمل الحارس الإيطالي أن يساهم في تحقيق لقب دوري الأبطال، مما سيعزز حظوظه في البقاء مع النادي لسنوات طويلة.