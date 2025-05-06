يثير فأل برشلونة.. الاعلان عن حكم كلاسيكو الليجا

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أحمد جودة - القاهرة -

اختير الحكم أليخاندرو هيرنانديز هرنانديز لإدارة مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد، المقررة الأحد المقبل على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي، ضمن الجولة الـ35 من الدوري الإسباني "الليجا".

يثير فأل برشلونة.. الكشف حكم كلاسيكو الليجا

وأفادت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن هيرنانديز كان من بين المرشحين البارزين لإدارة المباراة إلى جانب مونويرا مونتيرو، بعد الجدل الذي أثير حول اختيار الحكم ريكاردو دي بورجوس بينجويتشيا في نهائي كأس إسبانيا الأخير، والذي قوبل بانتقادات من ريال مدريد.

وستكون هذه المباراة هي الرابعة في تاريخ الكلاسيكو التي يديرها هيرنانديز. وكانت آخر مباراة أدارها بين الفريقين في 18 ديسمبر/كانون الأول 2019، وانتهت بالتعادل السلبي 0-0 على ملعب كامب نو.

كما أدار مواجهتين سابقتين، الأولى يوم 6 مايو/آيار 2018: انتهت بالتعادل 2-2 في برشلونة، وفي 2 أبريل/نيسان 2016، وحينها فاز برشلونة 2-1 في ملعب سانتياجو برنابيو.