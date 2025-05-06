تشكيل إنتر ميلان ضد برشلونة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان الإيطالي بقيادة مدربه سيموني إنزاجي، مواجهة برشلونة الإسباني من أجل تحقيق الفوز والتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

وحدد إنزاجي مدرب الإنتر التشكيل الذي سيدخل لقاء البلوجرانا، في المباراة التي ستجمع الفريقين ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة إنتر ميلان ضد برشلونة

يلتقي النيراتزوري مع ضيفه الفريق الكتالوني، مساء اليوم الثلاثاء الموافق 6 مايو 2025 على ملعب "جيوزيبي مياتزا" ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تشكيل إنتر ميلان المتوقع أمام برشلونة

حراسة المرمى: سومر.

خط الدفاع: أتشيربي، باستوني، بيسيك

خط الوسط: دي ماركو، باريلا، تشالهان أوغلو، مخيتريان، دومفريس.

خط الهجوم: تورام، لاوتارو مارتينيز.

وكانت مباراة الذهاب بين برشلونة وإنتر ميلان في إسبانيا، قد انتهت بالتعادل بثلاثة أهداف لكل فريق.

وتنقل مباراة إنتر ميلان ضد برشلونة عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.