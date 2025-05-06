نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصراع نحو اللقب.. مباريات الأهلي وبيراميذر المتبقية في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تزداد المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز إثارة بين فريقي الأهلي وبيراميذر، وذلك قبل 4 مباريات فقط على نهاية بطولة دوري نايل لكرة القدم موسم 2024/2025.

ويتصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 47 نقطة، بينما يتواجد الأهلي في المرتبة الثانية برصيد 46 نقطة.

مباريات الأهلي وبيراميذر المتبقية في الدوري

‎مواعيد مباريات الأهلي المتبقية في الدوري المصري

‎الأهلي ضد المصري البورسعيدي – يوم الأربعاء 8 مايو – 08:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

‎الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا – يوم الإثنين 13 مايو – 05:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

‎الأهلي ضد البنك الأهلي – يوم الجمعة 17 مايو – 08:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

‎الأهلي أمام فاركو – يوم الثلاثاء 28 مايو – لم يتم تحديد توقيتها بعد.



مواعيد مباريات بيراميدز المتبقية في الدوري المصري

‎بيراميدز أمام البنك الأهلي، يوم 9 مايو، وتقام المواجهة في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

‎الزمالك أمام بيراميدز، يوم 13 مايو، وتقام المواجهة في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

‎بيراميدز ضد بتروجيت، يوم 17 مايو، وتقام المواجهة في الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

‎بيراميدز أمام سيراميكا كليوباترا، يوم 28 مايو، لم يتم تحديد موعد المباراة.

