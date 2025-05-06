نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصراع نحو اللقب.. مباريات الأهلي وبيراميذر المتبقية في الدوري المصري في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - تزداد المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز إثارة بين فريقي الأهلي وبيراميذر، وذلك قبل 4 مباريات فقط على نهاية بطولة دوري نايل لكرة القدم موسم 2024/2025.
ويتصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 47 نقطة، بينما يتواجد الأهلي في المرتبة الثانية برصيد 46 نقطة.
مباريات الأهلي وبيراميذر المتبقية في الدوري
مواعيد مباريات الأهلي المتبقية في الدوري المصري
الأهلي ضد المصري البورسعيدي – يوم الأربعاء 8 مايو – 08:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.
الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا – يوم الإثنين 13 مايو – 05:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.
الأهلي ضد البنك الأهلي – يوم الجمعة 17 مايو – 08:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.
الأهلي أمام فاركو – يوم الثلاثاء 28 مايو – لم يتم تحديد توقيتها بعد.
مواعيد مباريات بيراميدز المتبقية في الدوري المصري
بيراميدز أمام البنك الأهلي، يوم 9 مايو، وتقام المواجهة في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.
الزمالك أمام بيراميدز، يوم 13 مايو، وتقام المواجهة في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.
بيراميدز ضد بتروجيت، يوم 17 مايو، وتقام المواجهة في الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.
بيراميدز أمام سيراميكا كليوباترا، يوم 28 مايو، لم يتم تحديد موعد المباراة.