نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد صلاح لأرنولد: سنلتقي مجددا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق النجم محمد صلاح مع قرار رحيل أحد أبرز نجوم فريق ليفربول عقب نهاية الموسم الحالي.

نشر الدولي المصري رسالة مؤثرة على إكس تعليقًا على قرار ترينت ألكسندر أرنولد بإنهاء مسيرته في أنفيلد.

وأوضح: "لقد كان من دواعي سروري أن أشاركك صداقة خاصة وأن ألعب بجانبك، أتمنى لك الأفضل، وأنا متأكد من أننا سوف نلتقي مرة أخرى".

ونشر محمد صلاح مجموعة من الصور لهما أثناء اللعب والاحتفال معًا على مر السنين في صفوف ليفربول.