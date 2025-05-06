نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر NBA مصر ‏ تٌقيم نهائيات دوري Jr NBA في حضور النجم بلال كوليبالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد مكتب NBA مصر، لإقامة نهائيات دوري NBA Jr، للناشئين والناشئات، والتي تنظمها الرابطة الأمريكية لكرة السلة في القاهرة خلال الفترة الحالية.

وتقام نهائيات دوري NBA Jr يوم الجمعة 9 مايو الجاري، على صالة الدكتور حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر، وسط تنافسية كبيرة من الفرق المشاركة.

وتأهلت 8 فرق إلى نهائيات البطولة على مستوى الناشئين، و8 فرق في منافسات الناشئات، حيث ستتنافس الفرق المشاركة على مدار اليومين لتحديد بطل دوري الناشئين والناشئات.

وسيحضر النجم الفرنسي الشاب بلال كوليبالي نجم المنتخب الفرنسي لكرة السلة ونادي واشنطن ويزاردز، نهائيات دوري NBA Jr، من أجل تحفيز اللاعبين الشباب المشاركين في النهائيات.

ومن المقرر أن تشهد نهائيات NBA Jr، حضور مسؤولي NBA مصر، وبعض الشخصيات العامة بالإضافة إلى وسائل الإعلام المختلفة، ونجوم كرة السلة المصرية.

ويسعى مكتب NBA مصر، لدعم واكتشاف مواهب كرة السلة المصرية، عن طريق دوري NBA Jr، من أجل تطوير كرة السلة في مصر وزيادة شعبية اللعبة في كافة أنحاء الجمهورية.

وأقام مكتب NBA مصر منذ تأسيه في عام 2022، العديد من الفعاليات الكبرى التي ساهمت بشكل ملحوظ في تطوير ودعم ناشئي كرة السلة في مصر، أبرزها برنامج Basketball Without Borders، بجانب تنظيم فعاليات NBA Weekends في الساحل الشمالي خلال 2023 و2024، فضلًا عن إطلاق دوري MAVEN Jr. NBA ومدرسة Uppingham NBA Basketball.