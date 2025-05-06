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أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاق ومحبي كرة القدم المصرية لمتابعة مباراة الأهلي والمصري في بطولة الدوري المصري في الموسم الحالي.

موعد مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي في الدوري المصري

من المقرر أن تقام مباراة الأهلي والمصري يوم الخميس 8 مايو 2025 على استاد برج العرب وذلك ضمن منافسات مجموعة البطولة من بطولة الدوري المصري في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة التاسعة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

وستقوم قنوات أون تايم سبورتس المصرية الحاصلة على ملكية إذاعة بطولة الدوري المصري بنقل أحداث المباراة.

اكتسح الأهلي نظيره حرس الحدود بخماسية نظيفة في الجولة الماضية من الدوري المصري بينما تعادل المصري مع الزمالك سلبيا في نفس الجولة.

يحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 46 نقطة في جدول الدوري المصري بينما يحتل المصري المركز الرابع برصيد 35 نقطة.

موقف الأهلي والمصري في الدوري المصري

احتل الأهلي المركز الأول في جدول ترتيب الدوري المصري في الموسم الماضي برصيد 85 نقطة حصدها من 34 مباراة، حيث فاز في 27 مباراة وتعادل في 4 مباريات وخسر 3 مباريات.

في حين احتل المصري المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري في الموسم الماضي برصيد 55 نقطة حصدها من 34 مباراة، حيث فاز في 16 مباريات وتعادل في 7 مباريات وخسر 11 مباراة.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام المصري في الدوري الممتاز



من المتوقع أن يخوض الأهلي المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطية وعمرو السولية وطاهر محمد وأشرف بن شرقي وإمام عاشور.

خط الهجوم: وسام أبو علي.