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أحمد جودة - القاهرة -

واصل براجانتينو، تعافيه من بدايته المتعثرة ببطولة الدوري البرازيلي لكرة القدم هذا الموسم، ليتقاسم مع بالميراس، صدارة جدول ترتيب المسابقة.

براجانتينو يزاحم بالميراس على قمة الدوري البرازيلي

وحقق براجانتينو فوزا ثمينا 1-0 على ضيفه ميراسول، مساء أمس الإثنين، في ختام الجولة السابعة من البطولة، التي شهدت أيضا فوز أتلتيكو مينيرو على مضيفه جوفينتود بالنتيجة ذاتها.

وتألق إيسيدرو بيتا في المباراة، حيث سجل هدف براجانتينو الوحيد في الدقيقة (90+2)، ليقود فريقه إلى انتصاره الخامس على التوالي في المسابقة.

ووارتفع رصيد براجانتينو، الذي جمع نقطة واحدة فقط في أول جولتين من المسابقة، إلى 16 نقطة، ليقتسم صدارة البطولة مع بالميراس.

في المقابل، توقف رصيد ميراسول، الذي مني بخسارته الثانية في المسابقة هذا الموسم مقابل فوز واحد و4 تعادلات، عند 7 نقاط في المركز ال14.

وقاد هدف عكسي أتلتيكو مينيرو للفوز على جوفينتود 1-0، حيث سجل جوستافو سكاربا، لاعب الفريق المضيف، الهدف الوحيد في الدقيقة 30 بالخطأ في مرماه.

وارتفع رصيد أتلتيكو مينيرو، الذي حافظ على سجله خاليا من الهزائم في البطولة للمباراة الثالثة على التوالي ل9 نقاط في المركز ال11، بينما تجمد رصيد جوفينتود، الذي حصل على نقطة واحدة في مبارياته الأربع الأخيرة بالمسابقة، عند 7 نقاط في المركز ال17 (رابع مراكز الهبوط).