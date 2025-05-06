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أحمد جودة - القاهرة -

جاء نادي ريال مدريد في صدارة تصنيف شبكة قنوات "CNBC" للأندية الأعلى قيمة على مستوى العالم الصادر الإثنين بقيمة 6.7 مليار دولار.

أعلى الأندية في القيمة السوقية: ريال مدريد على الصدارة.. وهيمنة إنجليزية

وحلّ مانشستر يونايتد، في المركز الثاني بقيمة 6 مليارات دولار، وفي المركز الثالث جاء برشلونة بقيمة 5.65 مليار دولار.

كما جاء ناديان إنجليزيان آخران في قائمة الـ "توب 5"، وهما ليفربول في المركز الرابع بقيمة 5.4 مليار دولار، ومانشستر سيتي خامسًا بقيمة 5.2 مليار دولار.

وظهر أيضًا ناد إسباني ثالث في القائمة التي ضمّت 25 فريقًا، وهو أتلتيكو مدريد الذي حلّ في المركز الـ12 بقيمة إجمالية 2.1 مليار دولار.

ووفقا لهذه القائمة، بدا جليا هيمنة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميير ليج" الذي حظي بـ11 ناديا من إجمالي الـ25.

