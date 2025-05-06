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أحمد جودة - القاهرة -

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندرى صيفا ثقيلًا على فريق زد فى المباراة المقرر لها فى الثامنة مساء اليوم على ستاد القاهرة ضمن مباريات الجولة الخامسة من المرحلة الثانية فى دورى نايل.

الاتحاد السكندرى ضيفًا ثقيلًا على زد مساء اليوم

ويأمل فريق الاتحاد السكندرى صاحب المركز الثالث فى المجموعة برصيد 22 نقطة في تحقيق نتيجة إيجابية لزيادة رصيده من النقاط والابتعاد عن دوامه القاع فى ظل تقارب النقاط بين معظم الفرق.

ويدخل فريق زد اللقاء برصيد ٢٧ نقطة وابتعد رسميًا عن الهبوط.

وأعلن مجدى عبد العاطى عن اختيار 20 لاعبًا للدخول في معسكر مغلق مساء أمس بأحد فنادق القاهرة استعدادا للمباراة.

وضمت القائمة كلا من: المهدى سليمان، صبحى سليمان، أحمد الشيمى، محمود شبانه، محمد المغربى، مصطفى ابراهيم، أحمد أيمن، سمير فكرى، كريم الديب، مروان داوود، عبد الغنى محمد، عمر الوحش، ناصر ناصر، إسلام مرزوق، فان ديرك، إسلام سمير، يوسف أسامه نبيه، فادى فريد، عمرو جمعه، ايمانويل.

وتذاع المباراة على قناه اون سبورت الناقل الحصرى لمباريات دورى نايل.

