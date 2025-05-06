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أحمد جودة - القاهرة -

عاشت جماهير الكرة السعودية، أجواءً آسيوية بمدينة جدة على مدار 9 أيام شهدت الأدوار النهائية لبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة بمشاركة 3 أندية سعودية، ليختتم المشهد التاريخي بتتويج النادي الأهلي باللقب القاري.

أبرزها الكلاسيكو.. مواجهات مرتقبة للأهلي والنصر والهلال بدوري روشن

وأنهى الثلاثي: الأهلي، الهلال، والنصر، مشاركتهم الآسيوية ليعودوا مجددًا للمنافسات المحلية، حيث ستكون الأندية الثلاثة على موعد مع مبارياتها المؤجلة من الجولة الثلاثين لبطولة الدوري السعودي للمحترفين (دوري روشن).

وانطلقت الجولة الثلاثون من دوري روشن، الخميس الماضي بإقامة 6 مباريات على مدار يومين، فيما أُجلت 3 مباريات للأهلي، والهلال، والنصر؛ بسبب مشاركتهم في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

وشهدت الجولة فوز العروبة على الرياض (4-2)، وتغلب الوحدة على الأخدود (2-1)، بينما فاز الفتح على الشباب (3-1)، والاتفاق على الخليج (2-1)، وبالنتيجة ذاتها انتصر الفيحاء على ضمك، فيما حقق القادسية فوزًا كبيرًا على الخلود (4-1).

وتختتم منافسات الجولة غدًا الأربعاء، حيث يحل الهلال ضيفًا على الرائد، ويستضيف الأهلي فريق التعاون، بينما تتجه الأنظار إلى كلاسيكو النصر والاتحاد في العاصمة الرياض.

الهلال بمدرب مؤقت

ويدخل الهلال، مباراة الرائد بقيادة مدربه المؤقت محمد الشلهوب، الذي تولى المهمة خلفًا للبرتغالي جورجي جيسوس، بعد مغادرته منصبه إثر الخروج من الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا.

ويسعى الهلال إلى استعادة توازنه وتحقيق فوز يعزز موقعه في المركز الثاني، للاقتراب من الصدارة التي يبتعد عنها بفارق 6 نقاط.

في المقابل، يواجه الرائد موقفًا صعبًا، إذ يتذيل جدول الترتيب برصيد 21 نقطة، بفارق 9 نقاط عن منطقة الأمان، ما يجعل الفوز في مبارياته الخمس المتبقية وانتظار تعثر المنافسين ضرورة لا بديل عنها.

وفي مدينة جدة، يلتقي الأهلي جماهيره بعد تتويجه بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة، وهو اللقب الذي ضمن له رسميًا المشاركة في النسخة المقبلة من البطولة الآسيوية، لكنه يسعى إلى تحقيق الفوز لتحسين موقعه في جدول الترتيب.

ويحتل الأهلي، المركز الخامس برصيد 58 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن القادسية صاحب المركز الرابع، الذي لعب مباراة إضافية، ونقطتين عن النصر الثالث.

من جانبه، يخوض التعاون مباراة الأهلي منتشيًا بفوزه على الرائد في ديربي القصيم، ويسعى لاستغلال حالة الاحتفال التي يعيشها منافسه لتحقيق نتيجة إيجابية تُقدمه في جدول الترتيب، إذ يحتل المركز الثامن برصيد 41 نقطة.

الكلاسيكو الكبير

ويحتضن ملعب "الأول بارك" الكلاسيكو المنتظر بين النصر والاتحاد، في قمة حاسمة ضمن صراع اللقب.

ويتصدر الاتحاد جدول الترتيب برصيد 68 نقطة، بفارق 6 نقاط عن الهلال، و8 نقاط عن النصر.

ويدخل النصر الكلاسيكو متأثرًا بخروجه من بطولة دوري أبطال آسيا، ما يقربه من موسم دون ألقاب، لذا يسعى للتمسك بأمل المنافسة على لقب الدوري، أو على الأقل تعزيز آماله في المركز الثاني المؤهل للنسخة المقبلة من دوري أبطال آسيا للنخبة.

من ناحيته، يخوض الاتحاد المباراة في مهمة صعبة لتعزيز صدارته والاقتراب خطوة أخرى من التتويج بلقب دوري روشن.