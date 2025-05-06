الرياضة

المصري ينتظر قرار رابطة الأندية ضد جماهير الأهلي بعد الهتاف ضده

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المصري ينتظر قرار رابطة الأندية ضد جماهير الأهلي بعد الهتاف ضده

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أحمد جودة - القاهرة -  

ينتظر مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، قرار رابطة الأندية بتطبيق اللائحة على جماهير الأهلي، بعد التجاوزات اللفظية والسباب الجماعي وهتافهم ضد النادي البورسعيدي والمدينة الساحلية، خلال مباراة الأحمر أمام حرس الحدود بمسابقة الدوري.

وفاز الأهلي على نظيره حرس الحدود بخماسية دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات مسابقة الدوري.

وشهدت المباراة خروج جماهير الأهلي، عن النص بهتافات ضد المصري البورسعيدي، لينتظر مجلس إدارة النادي الساحلي، قرار الرابطة تجاه تلك التجاوزات.

وأرسل المصري استفسارا رسميا لرابطة الأندية يسأل عن تطبيق اللائحة بحرمان الأهلي من جماهيره مباراتين على الأقل مثلما تم توقيع نفس العقوبة على جمهور الزمالك بحجة السباب الجماعي في الجولة السابقة.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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