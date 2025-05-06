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أحمد جودة - القاهرة -

قال أوليفر جلاسنر، مدرب كريستال بالاس، أنه فخور بالجهد الذي بذله لاعبوه خلال تعادل الفريق 1-1 مع ضيفه نوتينجهام فورست، أمس الإثنين، في ختام منافسات المرحلة ال35 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

مدرب كريستال بالاس: هذا ما يجب علينا تقبله

وأعرب جلاسنر، في تصريحات لمحطة النادي التليفزيونية، عن سعادته برؤية فريقه يواصل الضغط بقوة لتحقيق الفوز، مشيرا إلى أن لاعبيه أظهروا رغبة كبيرة في تحقيق الفوز، حتى لو لم يتمكنوا من ذلك هذه المرة.

ويعتقد المدرب النمساوي: "هذا سيفيد الفريق في بقية مبارياته هذا الموسم، يجب أن تكون دائما على دراية بتحركات لاعبي نوتينجهام".

وأضاف: "لقد أتيحت لهم فرصة أو اثنتان جيدتان، بينما سنحت لنا خمس أو ست فرص للتسجيل. اليوم لم نكن فعالين بما يكفي. لكن ما أعجبني حقا اليوم هو رغبتنا في الفوز بالمباراة في النهاية. كنا دائما نلعب بشكل هجومي، ونخلق الفرص باستمرار".

وأوضح: "حسنا، لقد أهدرنا فرصة الليلة. هذا ما يجب علينا تقبله. لكن طريقة لعبنا هي الطريقة التي نريد أن نلعب بها حتى صافرة النهاية".

وتابع: "نعلم أننا سنحصل على المكافأة. كان أداؤنا جيدا ضد فريق نوتينجهام القوي، ويتعين علينا أن نتقبل النتيجة كما هي، لكن هذه الروح والرغبة في الفوز بهذه المباراة كانت ممتازة. نطالب دائما ببذل قصارى جهدنا".

واختتم جلاسنر حديثه قائلا: "كلنا بشر، لذا من الممكن أن نرتكب بعض الأخطاء. لكن بذل قصارى جهدنا هو ما يمكننا المطالبة به - من البداية إلى النهاية. هذا ما أعجبني حقا عندما شاهدت المباراة الليلة".

يذكر أن كريستال بالاس، الذي تعادل للمباراة الثالثة على التوالي في البطولة، رفع رصيده إلى 46 نقطة في المركز الثاني عشر بترتيب المسابقة.

