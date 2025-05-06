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أحمد جودة - القاهرة -

أشاد ميجيل أنخيل سانشيز (ميشيل)، مدرب جيرونا، بأداء لاعبيه عقب فوزهم الصعب على ضيفهم ريال مايوركا بنتيجة 1-0، أمس الإثنين، ضمن منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم.

السعادة تغمر مدرب جيرونا بعد الفوز الأول بالليجا منذ 3 أشهر

وأكد ميشيل على الروح العالية والفخر الذي أبداه الفريق على أرض الملعب، معتبرًا أن الفوز بهذه المباراة كان خطوة حاسمة نحو ضمان البقاء في المسابقة.

وحث مدرب جيرونا، الذي أقر بأنه أصبح أكثر انطلاقًا، لاعبيه على مواصلة العمل الجاد لتأمين مركزهم في المباريات الأربع المتبقية من الموسم الحالي.

وقال المدرب الإسباني في تصريحات نُقلت عبر الموقع الرسمي لجيرونا: "إنه فوز بالغ الأهمية بعد فترة طويلة من الابتعاد عن الانتصارات. يجب علينا الاستمرار على النهج ذاته، لكن هذا الفوز كان ضروريًا للغاية".

وأضاف ميشيل: "قدمنا مباراة رائعة أمام مايوركا، وأظهرنا شخصية قوية. تمكنا من فرض سيطرتنا على فريق قوي بأداء مميز".

وأشار مدرب جيرونا: "آمل أن يمنحنا هذا الفوز الثقة اللازمة. مررتُ بفترة صعبة في النادي، وكنت أتوق لاستعادة شعور الاحتفال مع الفريق. هذه المواقف الصعبة تُحسن من أدائنا".

وختم ميشيل تصريحاته قائلًا: "نحتاج إلى روح قتالية للبقاء في المنافسة، مهما بلغت موهبتنا؛ لأن منافسينا أقوياء جدًا. فكّر في زميلك بجانبك وتواصل معه. لقد حققنا ذلك اليوم، بفضل الجماهير أيضًا التي كانت رائعة هذا المساء".

ويُعد هذا الفوز الأول لجيرونا في الدوري الإسباني منذ أكثر من 3 أشهر، ليرفع رصيده إلى 38 نقطة في المركز الـ16 بفارق 6 نقاط عن مراكز الهبوط، مع تبقي 4 جولات على نهاية الموسم الحالي.

يُذكر أن آخر انتصار لجيرونا في المسابقة يعود إلى 3 فبراير/شباط الماضي، عندما تغلب على ضيفه لاس بالماس بنتيجة 2-1 في الجولة الـ22 من البطولة.