نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقف جراديشار من المشاركة مع الأهلي في كأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف ماتياش كراينيك، المتحدث الرسمي باسم الاتحاد السلوفيني لكرة القدم، عن موقف مواطنه نيتس جراديشار لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

وقال المتحدث الرسمي للاتحاد السلوفيني في تصريحات له عبر برنامج رقم 10: "تم إرسال دعوة إلى النادي الأهلي بخصوص اللاعب جراديشار للمشاركة في التحضيرات الخاصة ببطولة أوروبا تحت 21 عامًا، وكذلك مباريات البطولة نفسها، لكن لم يصلنا أي رد من النادي، لا لتأكيد الحضور ولا للاعتذار عن عدم الانضمام".

واستكمل: "جراديشار هو لاعب مهم في المنتخب، وقد قمنا باستدعائه، لكن هذا كل ما في الأمر حتى الآن، لم نتلقَّ أي تواصل من الأهلي حتى هذه اللحظة".

وعلق كريم رمزي، على هذا الأمر، قائلا:" بطولة يورو للشباب القادمة ليست مدرجة ضمن الأجندة الدولية الرسمية، وبالتالي الأندية غير ملزمة قانونيًا بالسماح للاعبيها بالانضمام للمنتخبات، وبالتالي يحق للنادي الأهلي رفض طلب الاتحاد السلوفيني، وبالتالي سيتواجد جراديشار مع الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية بشكل طبيعي وبصفة رسمية".