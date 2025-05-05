نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد القناة الناقلة لمباراة جيرونا ضد ريال مايوركا اليوم الإثنين 5-5-2025 في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يبحث قطاع كبير من محبي وعشاق كرة القدم الإسبانية عن موعد مباراة جيرونا وريال مايوركا وذلك ضمن منافسات الدوري الإسباني في الموسم الحالي.

تعادل جيرونا مع ليجانيس بهدف لكل منهما في الجولة الماضية من الليجا بينما خسر ريال مايوركا من برشلونة بهدف نظيف في نفس الجولة.



يحتل جيرونا المركز السابع عشر برصيد 35 نقطة في جدول الدوري الإسباني بينما يحتل ريال مايوركا المركز العاشر برصيد 44 نقطة.



موقف جيرونا وريال مايوركا في الدوري الإسباني



احتل ريال مايوركا المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري الإسباني في الموسم الماضي برصيد 40 نقطة حصدها من 38 مباراة، حيث فاز في 8 مباريات وتعادل في 16 مباراة وخسر 14 مباراة.



في حين احتل جيرونا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني في الموسم الماضي برصيد 81 نقطة حصدها من 38 مباراة، حيث فاز في 25 مباراة وتعادل في 6 مباريات وخسر 7 مباريات.



موعد مباراة جيرونا وريال مايوركا في الدوري الإسباني



من المقرر أن تقام مباراة جيرونا وريال مايوركا يوم الإثنين 5 مايو 2025 على ستاد مونتيليفي معقل جيرونا وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري الإسباني في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة الحادية عشر مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.



وستبث أحداث مباراة جيرونا وريال مايوركا عبر شبكة قنوات beIN Sports HD 3 الناقل الحصري لبطولة الدوري الإسباني في الشرق الأوسط وسيقوم جواد بده بالتعليق على أحداث اللقاء.



تردد قناة beIN Sports HD 3:

التردد: 10810

القمر الصناعي: عرب سات

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

الجودة: HD