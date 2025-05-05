نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل البنك الأهلى لمواجهة الزمالك فى الدورى في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أعلن طارق مصطفى المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى البنك الأهلى عن تشكيل الفريق فى مواجهة الزمالك ضمن مباريات الجولة الرابعة للمرحلة النهائية من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز (مجموعة اللقب).



وجاء التشكيل على النحو التالى

حراسة المرمى..

عبد العزيز البلعوطى

خط الدفاع...

سعيدو سيمبورى، محمود الجزار، اسحاقو يعقوبو، خالد عبد الشافي (شيفو)

خط الوسط..

احمد ربيع، محمد فتحى، محمد ابراهيم، احمد مدبولي

خط الهجوم

اسامة فيصل، ياو انور

ويجلس على مقاعد البدلاء

احمد صبحى، داو سيريل، احمد ياسر ريان، محمد بسيوني، سيرجي أكا، احمد النادرى، أمير مدحت، سيد نيمار، جريندو.