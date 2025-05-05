نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 20 لاعبًا في قائمة سموحه لمواجهة طلائع الجيش غدًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن أحمد عبد العزيز المدير الفني لفريق سموحه عن اختيار 22 لاعبًا للدخول في معسكر مغلق مساء اليوم بأحد فنادق الإسكندرية استعدادا لمباراة طلائع الجيش المقرر لها فى الخامسة مساء غدًا على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن مباريات الجولة الخامسة من المرحلة الثانية من دورى نايل.





وضمت القائمة كلا من: الهانى سليمان، محمد أشرف، هشام حافظ، عمرو السيسى، بركات حجاج، عبد الرحمن عامر، أبو بكر ليادى، محمد ربيعه، عبد الكبير الوادي، محمد سعيد مكرونه، إسلام جابر، مصطفى البدرى، محمد مصطفى ميدو، الحبيب احمد حسن، محمود صابر، دوكو دودو، صامويل امادو، أحمد إيهاب، محمد سالم، محمد كونيه.

ويحتل فريق سموحه المركز الخامس برصيد 22 نقطة بينما يحتل طلائع الجيش المركز الرابع بنفس الرصيد.