بعثة الزمالك تصل ستاد القاهرة استعدادًا لمواجهة البنك الأهلي في الدوري الممتاز

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أحمد جودة - القاهرة - وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ستاد القاهرة الدولي استعدادًا لخوض مباراة البنك الأهلي المقرر لها في الثامنة مساء اليوم الاثنين في إطار الجولة الرابعة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز.



وحرص اللاعبون وأعضاء الجهاز الفني على تفقد أرضية ملعب المباراة، قبل بدء عمليات الإحماء استعدادًا للقاء المرتقب أمام البنك الأهلي.



وكان البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق ألقى محاضرة فنية على اللاعبين في فندق الإقامة قبل التحرك إلى ملعب المباراة، شرح خلالها بعض الأمور الفنية الخاصة بخطة اللعب، ومنح اللاعبين التعمليات الأخيرة استعدادًا للمباراة