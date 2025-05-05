نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإسكندرية تحصد لقب القطاع السادس ببطولة الشعب الجمهوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



يواصل حزب الشعب الجمهوري فعاليات بطولته لكرة القدم لليوم الثالث على التوالي، حيث أقيمت منافسات القطاع السادس في الصالة المغطاة باستاد برج العرب الرياضي بمحافظة الإسكندرية، وذلك بمشاركة فرق تمثل محافظات: " البحيرة، مرسى مطروح، الغربية، الإسكندرية ".

وأعلن إسماعيل موسي إسماعيل، أمين أمانة الشئون الرياضية المركزية بحزب الشعب الجمهوري فوز فريق ' الإسكندرية ' وتتويجه بطلًا للقطاع، في ضوء التصفيات التمهيدية لبطولة كرة القدم، التي ينظمها حزب الشعب الجمهوري بمشاركة 24 فريقًا تمثل مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية.

وأشار إسماعيل موسي إلى أن المباريات شهدت منافسات قوية بين فرق القطاع السادس، وحضرها عدد من قيادات حزب الشعب الجمهوري، في مقدمتهم النائب مجدي الوليلي أمين حزب الشعب الجمهوري بمحافظة الإسكندرية، النائبة سامية توفيق أمين الحزب بمحافظة الغربية، المهندس محمد خليل أمين مساعد أمانة الشباب المركزية، المهندس أحمد إسلام أمين مساعد أمانة التخطيط والتطوير المركزية، إلى جانب أحمد الجزار عضو هيئة مكتب الأمانة العامة، مصطفى محمد عضو الأمانة المركزية للتنظيم.



وأختتم بقوله: البطولة تأتي في إطار استراتيجية حزب الشعب الجمهوري التي تهدف إلى دعم وتمكين الشباب، وتعزيز دور الرياضة كوسيلة لتنمية المهارات، فضلًا عن توطيد قيم الانتماء، والعمل الجماعي، ضمن خطة الحزب للنهوض بالأنشطة الشبابية في مختلف المحافظات.

كما شهدت حضور أدهم الوليلي أمين شباب بالإسكندرية، الدكتور نور منور أمين أمانة الشباب بالبحيرة، محمود حمد أمين الشباب بمحافظة الغربية، وعدد من أمناء المراكز والأقسام.

من جانبهم، هنأ الحاضرون فريق الإسكندرية على الفوز ومشيدين بأداء جميع الفرق المشاركة، ومؤكدين على أهمية هذه الفعاليات في تعزيز الروح الرياضية والتواصل بين الشباب، ورفع مستوى المشاركة المجتمعية.