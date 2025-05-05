نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميا..الكشف موعد عودة أليو ديانج لمران الأهلي وموقفة من المشاركة بكأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رسميا..الكشف موعد عودة أليو ديانج لمران الأهلي وموقفة من المشاركة بكأس العالم للأندية.

أليو ديانج، كشفت مصادر مقربه من المالي أليو ديانج لاعب النادي الأهلي المعار إلى نادي الخلود السعودي عن رغبة المالي أليو ديانج في العودة لصفوف الأهلي خلال الفترة المقبلة والمشاركة بكأس العالم للأندية رفقة الفريق الأحمر.

وكشف مصدر مقرب من المالي أليو ديانج لاعب الخلود السعودي المعار من الأهلي، عن تفاصيل جديدة بشأن مستقبله بعد نهاية الموسم الجاري.

وأوضح المصدر بأن "ديانج سيعود إلى القاهرة للانضمام للأهلي فور نهاية الدوري السعودي، ويرغب في لعب كأس العالم للأندية".

مستقبل أليو ديانج مع الأهلي

وأشار المصدر إلى وجود عروض خارجية لضمه: وأوضح أن "هناك بعض الأندية التي ترغب في ضمه في الخليج ولكن الأمر يعود للأهلي بشأن تحديد مستقبله".

وكشف المصدر عن هوية العروض الجديدة حيث أشار إلى أن اللاعب "ديانج يملك عرضين سعودي وآخر قطري، وتحديد مستقبله في يد الأهلي".

وأتم المصدر تصريحاته بأن "ديانج يرغب في لعب كأس العالم للأندية وهو حلم كبير له، وفور نهاية الدوري السعودي سيعود للقاهرة".

مسيرته أليو ديانج مع الأهلي

وانضم ديانج إلى الأهلي في صيف 2019، قادمًا من مولودية الجزائر، قبل انتقاله إلى الخلود على سبيل الإعارة في صيف 2024.

وتوج ديانج مع الأهلي بـ16 بطولة وهم كالتالي:-

3 بطولات للدوري، و3 كأس مصر، و4 السوبر المصري، و4 بطولات لدوري أبطال إفريقيا، وبطولتين للسوبر الإفريقي.

نادي الخلود السعودي

ويحتل نادي الخلود السعودي المركز الـ17 وقبل الأخير في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 28 نقطة، قبل 4 جولات من نهاية المسابقة.

ويلعب الخلود أمام الاتفاق يوم 10 مايو، ثم أمام الأهلي بطل دوري أبطال آسيا يوم 14 مايو، وأمام الفيحاء 20 مايو، قبل ختام المسابقة يوم 26 مايو بمواجهة الرائد، وينضم بعدها اللاعب المالي إلى تدريبات النادي الأهلي.

كأس العالم للأندية

ويخوض النادي الأهلي كأس العالم للأندية المقرر لها في الولايات المتحدة الأمريكية ضمن المجموعة الأولى إلى جانب إنتر ميامي الأمريكي، وبالميراس البرازيلي، وبورتو البرتغالي.

ويفتتح الأهلي مبارياته بمواجهة إنتر ميامي يوم 14 يونيو 2025، ثم بالميراس 19 يونيو، وأخيرا بورتو يوم 24 يونيو.