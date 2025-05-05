اكتمال الفرق المتأهلة إلى دور الثمانية بدوري الأولى بالمصنعة

المصنعة ـ من خليفة الفارسي: أعلنت لجنة شؤون الفرق الأهلية بنادي المصنعة اكتمال عقد الفرق الرياضية المتأهلة لدور الثمانية بدوري الدرجة الأولى لكرة القدم، حيث تصدر المجموعة الأولى فريق شرس الساحل 7 نقاط وفريق العربي 5 نقاط بالمركز الثاني والمجموعة الثانية تصدرها فريق التضامن برصيد 9 نقاط وجاء ثانيا فريق الشعيبة برصيد 4 نقاط والمجموعة الثالثة تصدرها فريق الطريف برصيد 9 نقاط وجاء ثانيا فريق النور 6 نقاط والمجموعة الرابعة تصدرها فريق العويد 7 نقاط وجاء ثانيا فريق القريحات 6 نقاط. ستكون مواجهات دور الثمانية بعد غد الخميس على ملعب نادي المصنعة بمواجهة شرس الساحل مع فريق القريحات والمباراة الثانية التضامن مع النور ويلتقي يوم الجمعة 9 مايو الطريف مع فريق الشعيبة ويتباري العويد مع العربي.

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