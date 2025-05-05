مجيس يحقق برونزية دوري الدرجة الأولى للكرة الطائرة

حقّق نادي مجيس امس الاول الميدالية البرونزية لدوري الدرجة الأولى للكرة الطائرة للموسم الرياضي 2024 /2025، في نسخته الـ39 وذلك بعد فوزه على البشائر بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد وبنقاط أشواط 25 /22 , 25 / 23 , 20 / 25 , 25 / 9 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع التي أقيمت بصالة المجمع الرياضي بصحار.

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