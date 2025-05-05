منتخبنا للقدم الشاطئية يواجه اليوم المنتخب البرازيلي

فـي مباراة مصيرية بكأس العالم بسيشل

يخوض اليوم منتخبنا الوطني لكرة القدم الشاطئية مباراة مصيرية نحو الوصول الى الدور الثاني لبطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية عندما يلاقي المنتخب البرازيلي حامل اللقب في الساعة السابعة مساء بتوقيت سلطنة عمان في اخر مباريات دور المجموعات في البطولة التي تستضيفها جمهورية سيشل حتى 11 من الشهر الجاري.

وقد انعش منتخبنا آماله في التأهل إلى الدور ربع النهائي بعد فوزه على منتخب السلفادور بنتيجة 7-6 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي 4-4، ضمن الجولة الثانية وهذا الفوز جدد طموحات منتخبنا واعطى لاعبي منتخبنا ثقة كبيرة في مواجهة اليوم امام المنتخب البرازيلي لتقديم مستوى جيد لتحقيق الفوز الثاني له في البطولة وتجاوز دور المجموعات الذي كان حجر عثر دائما في المشاركات الماضية وقدّم لاعبو الأحمر العُماني أداءً كبيراً طوال فترات المباراة امام السلفادور ونجحوا في العودة بالنتيجة بعد تقدم المنتخب السلفادوري بفارق هدفين، حيث أحرز اللاعب سامي البلوشي الهدف الرابع الحاسم لعُمان في الدقائق الأخيرة من الشوط الثالث فارضًا اللجوء إلى ركلات الترجيح، التي تألق فيها حارس منتخبنا الوطني يونس العويسي بتصديه الحاسم.