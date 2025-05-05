مدرب مانشستر يونايتد : مباراة الإياب بالدوري الأوروبي ستكون مهمة للغاية

لندن ـ د. ب. أ: قال روبين أموريم، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، إن مباراة الإياب للدور قبل النهائي بالدوري الأوروبي ستكون مهمة للغاية بعد الخسارة أمام برينتفورد 3 /‏ 4 أمس الأول. وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن سلسلة المباريات في الدوري التي لم يحقق فيها مانشستر يونايتد أي انتصار امتدت لست مباريات. ولكن، بعد الفوز بثلاثية نظيفة على أتلتيك بلباو الخميس الماضي، يعلم مانشستر يونايتد أن لديه فرصة للتأهل لدوري أبطال أوروبا من خلال الفوز ببطولة الدوري الأوروبي. وقال أموريم، الذي يقبع فريقه في المركز الخامس عشر بالدوري الإنجليزي الممتاز: «أعتقد أن خسارة المباريات تسبب الإرهاق النفسي. عندما تنافس على لقب لا يكون الأمر مرهقا نفسيا». وأضاف :«لا يوجد لدي شك في أننا نلعب بشكل أفضل، ونحن نفهم الطريقة التي نلعب بها. حتى في هذا السياق». وأكد :«ذلك، يجب علينا أن نتقبل كل الضغوط في هذه اللحظة. نحن نخسر المباريات في الدوري الإنجليزي، لكننا نقاتل من أجل الدوري الأوروبي، لذا يجب أن نتقبل ذلك وأن نفكر في مباراة الخميس الآن، فهي المباراة الأكثر أهمية بالنسبة لنا». وعن إجراء 8 تبديلات في التشكيل الأساسي، قال أموريم: «كناد، نحن بحاجة لأن نفهم أن لدينا مسؤولية كبيرة (الفوز بالدوري الأوربي) . يجب أن نعد الفريق لمسابقات مختلفة».