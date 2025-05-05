نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البكاتوشي: منافسات قوية وأجواء حماسية بالبطولة الإفريقية للكونغ فو.. وعين الفراعنة على اللقب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



تحدث الدكتور أحمد البكاتوشي، المدير التنفيذي للاتحاد المصري للوشو كونغ فو، ومدير البطولة الأفريقية للكونغ فو، عن تنظيم مصر للبطولة في نسختها التاسعة، موضحا أنها تتميز بأجواء حماسية ومنافسات قوية تعبر عن حجم التقدم في اللعبة على المستوى القاري.

وقال البكاتوشي إن الاستعداد لتنظيم البطولة بدأ مبكرًا منذ موافقة المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي على إسناد تنظيم البطولة إلى مصر، قبل نحو ٦ أشهر والتجهيزات تجري على قدم وساق من أجل التحضير الجيد للبطولة، وما تحويه من انتقالات وإقامة واستقبال للوفود وحجز الصالة بالتنسيق مع أجهزة الدولة التي لم تدخر جهدًا في تذليل كافة العقبات للخروج بالبطولة بهذا الشكل الناجح.

تابع البكاتوشي أن هناك حالة من الرضا والسعادة التامة من جميع الوفود، الذين أشادوا بنجاح تنظيم مصر لهذا الحدث القاري المهم، خاصة أن الاستقبال والاستضافة في مصر تقام على أكمل وجه، وهو ما يليق باسم مصر.

أضاف المدير التنفيذي للاتحاد المصري للكونغ فو، أن المنافسات قوية للغاية في البطولة، حيث يشارك في الحدث 9 منتخبات من أقوى الدول الإفريقية في اللعبة، والمشاركين في البطولة أيضًا إما مصنفين إفريقيًا، أو دوليًا.

أتم البكاتوشي، أن المنتخب الوطني ينافس على كل الموازين وبالفعل حققنا ميداليات ذهبية وفضية، وتستكمل المنافسات اليوم، كما يتنافس على الفوز باللقب بالتتويج بأكبر عدد من الميداليات.

وتنظم مصر البطولة الإفريقية للووشو كونغ فو في نسختها التاسعة بالصالة الدولية بنادي المقاولون العرب خلال الفترة من 3 إلى 5 مايو الجاري بمشاركة 9 دول.

ويشارك في البطولة الأفريقية للووشو كونغ فو نحو 200 لاعب ولاعبة فيما يضم المنتخب المصري 35 لاعبا ولاعبة بواقع 11 ساندا و24 لاعب مودرن وتقليدي.

ويتولى المحاسب شريف مصطفى رئاسة اللجنة العليا للبطولة فيما يتولى الدكتور أحمد السيد البكاتوشي، المدير التنفيذي للاتحاد، منصب مدير البطولة.