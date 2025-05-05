نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حقيقة وجود مفاوضات من الزمالك مع طارق مصطفى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف اللواء أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي، حقيقة وجود مفاوضات من جانب نادي الزمالك للتعاقد مع طارق مصطفى المدير الفني للفريق، خلال الفترة المقبلة.

وقال نصار خلال تصريحاته مع الإعلامي كريم رمزي عبر برنامج لعبة والتانية على ميجا إف أم: طارق مصطفى مدرب مميز وقوي، وقدم مستويات قوية مع الفريق منذ توليه تدريب الفريق.

وأضاف نصار: طارق مصطفى عقده معنا موسمين، ولدينا مشروع اتفقنا عليه سويا، ولكن حال وجود مفاوضات من جانب الزمالك لن نجبر المدرب على شئ معين، ولكن ما أعلمه أن طارق مصطفى يحترم تعاقده وارتباطه مع الفرق التي يقودها.

وتابع: طارق مصطفى اسمه ارتبط بالزمالك منذ تواجده على رأس القيادة الفنية لفريق البنك الأهلي، ولكن هو مدرب مميز ووجوده معنا شئ يشرفنا.

وأختتم: قمنا بتأجيل ملف المفاوضات تجديد العقود والتعاقدات الجديدة لحين الانتهاء من المرحلة الحساسة التي نمر بها لحين انتهاء بطولة الدوري الممتاز، ولا يوجد لاعب من عندنا أنهى تأشيرة الولايات المتحدة الإمريكية ولو عايز يطلع التأشيرة أحنا هنطلعهاله والباسبورات معانا كلها.