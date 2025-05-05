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أحمد جودة - القاهرة -

تحدث الإعلامي كريم رمزي على فوز فريق فاركو أمس أمام بيرامديز في الدوري المصري الممتاز بثلاثية مقابل هدفين.

كريم رمزي: بيراميدز " ضغط نفسه " في الدوري بعد الخسارة امام " الحصان الأسود ".. والزمالك لديه فرصة في التتويج باللقب

وقال رمزي في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم فاركو يقدم موسم رائع، وفاركو هو الحصان الأسود لبطولة الدوري والفضل يعود لأحمد خطاب المدير الفني، فهو مدرب هايل وعايز اديه حقه لأنه قدم مباراة أكثر من رائعة أمام بيراميدز

وأضاف: بيراميدز دخل المباراة ضامن الفوز أمام فاركو، وهذا ما سهل المباراة على لاعبي فاركو، وجعل لاعبي فاركو أحرزوا الهدف الأول مبكرا ثم الهدف الثاني في الشوط الأول.

وعن مباراة الأهلي: الأحمر تفوق على حرس الحدود بخماسية في ليلة تألق فيها جميع اللاعبين، ولاعبي الأحمر تفوقوا بجدارة واستحقوا الفوز والمنافسة اشتعلت على لقب الدوري.

وأردف: الزمالك امامه فرصه حقيقة للتتويج ببطولة الدوري في مواجهة البنك الأهلي، وحال فوز الأبيض اليوم أمام البنك أقولها أن الزمالك سيكون لديه فرصة قوية للتتويج بالدوري، والمنافسة على لقب الدوري مازالت قائمة

وواصل: الأهلي والزمالك الأقرب لحصد اللقب الدوري، وحال التساوي في النقاط بنهائي الموسم، سيكون فارق الأهداف هو الفيصل في حسم لقب الدوري في النهاية حال تساوي النقاط، والأهلي متفوق بالأهداف في الوقت الحالي.

وأختتم: سألت في رابطة الأندية عن حال التساوي في النقاط في نهاية الموسم، وأبلغوني أن عدد الأهداف سيحسم اللقب حال التساوي.

