نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أشرف نصار: اسم طارق مصطفى ارتبط بالزمالك منذ تواجده في البنك.. ومعنديش لاعب استخرج تأشيرة أمريكا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحدث اللواء أشرف نصار عن مواجهة فريقه المرتقبة مساء اليوم أمام الزمالك في الدوري الممتاز.

وقال نصار في تصريحات مع الإعلامي كريم رمزي على برنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: ننظر إلى أنفسنا فقط والمركز التي نريد تحقيقه، وننظر إلى طموح المشاركة في بطولة الكونفدرالية الإفريقية الموسم المقبل، أيضا الحصول على كأس عاصمة مصر، ونطمح في الفوز اليوم أمام الزمالك للاقتراب رويدا من ضمان المشاركة في الكونفدرالية.

وأضاف: ننظر إلى أنفسنا، رغم صعوبة المباريات، ومصدقين أنفسنا ومصدقين حلمنا، وكافة عناصر المنظومة اجتهدت بصدق ونتمنى أن يحالفنا التوفيق في النهاية، البداية مكانتش موفقة بسبب تواجد عناصر جديدة في صفوف الفريق وكنا نحتاج إلى مزيد من الوقت من أجل الانسجام بين عناصر الفريق وخطوة خطوة الأمور تحسنت، ثم وصلنا إلى المربع الذهبي واستطعنا تحقيق جزء من الطموح، وننظر إلى تحقيق طموحنا بالكامل.

وتابع: الجهاز الفني واللاعبين يتعاملون مع كل مباراة على حدى ودا هدفنا، أنا بشجع البنك الأهلي فقط ولا يهمنا اتهامنا بالانتماء للأهلي أو الزمالك أحنا ننظر إلى نتائجنا فقط.

وأردف: طارق مصطفى مدير فني قوي ومميز ويضيف لأي مكان يتواجد به، واسم طارق مصطفى ارتبط بالزمالك منذ تواجده في البنك الأهلي، ويشرفنا وجود مفاوضات من الزمالك معه ولكن عقده موسمين معنا ولدينا خطة مستقبلية، ولن نجبر المدرب على شئ هو لا يريده وأعلم أن طارق مصطفى مرتبط بعقده ويحترم ذلك

وأختتم: قمنا بتأجيل ملف المفاوضات تجديد العقود والتعاقدات الجديدة لحين الانتهاء من المرحلة الحساسة التي نمر بها لحين انتهاء بطولة الدوري الممتاز، ولا يوجد لاعب من عندنا أنهى تأشيرة الولايات المتحدة الإمريكية ولو عايز يطلع التأشيرة أحنا هنطلعهاله والباسبورات معانا كلها.