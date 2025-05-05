نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل عقد ألكسندر أرنولد مع ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الإنجليزي ألكسندر أرنولد ظهير ليفربول اليوم الإثنين رحيله بشكل رسمي عن صفوف الريدز، بعد نهاية تعاقده مع الفريق.

أرنولد يعلن رحيله بشكل رسمي عن ليفربول

وينتهي عقد ألكسندر أرنولد مع الفريق الإنجليزي بنهاية الموسم الحالي، وتحديدًا في 30 يونيو 2025.

وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى أن إدارة ريال مدريد الإسباني أتمت الاتفاق مع أرنولد على الانضمام إلى صفوف الفريق في الانتقالات الصيفية القادمة، في صفقة انتقال حر.

ووفقًا لما ذكره الصحفي فابريزيو رومانو، فإن ريال مدريد أنهى اتفاقه مع أرنولد على كافة التفاصيل المالية والتعاقدية.

وأضاف رومانو، أن الظهير الإنجليزي سيوقع مع ريال مدريد على عقد لمدة 5 مواسم، ومن المتوقع الإعلان عن الصفقة قبل مسابقة كأس العالم للأندية.

ووجه أرنولد صباح اليوم الإثنين رسالة إلى جماهير ليفربول بعد قراره بالرحيل عن الفريق، وقال: "هذا أصعب قرار اتخذته في حياتي".

وأضاف: "أعلم أن الكثير منكم تساءل عن السبب أو شعر بالإحباط لعدم تحدثي عن هذا الأمر حتى الآن، ولكن نيتي كانت دائمًا أن أركز كل اهتمامي على مصلحة الفريق، وهو الحصول على القميص رقم 20".

وواصل حديثه: "لكنني لم أجرب شيئًا آخر من قبل، وهذا القرار يتعلق بتجربة تحدٍ جديد، وإخراج نفسي من منطقة الراحة الخاصة بي، ودفع نفسي للأمام مهنيًا وشخصيًا".

وأوضح: "لقد بذلت قصارى جهدي كل يوم قضيته في هذا النادي، وآمل أن تشعروا بأنني رددت لكم الجميل خلال فترة وجودي هنا".

وأكمل:"من أعماق قلبي، أشكر الجميع - مدربيّ، ومديريّ، وزملائي، وطاقم العمل، وجماهيرنا الرائعة - على مدار العشرين عامًا الماضية.

وأختتم أرنولد حديثه: "لقد حالفني الحظ بتحقيق أحلامي هنا، ولن أضيع أبدًا اللحظات المميزة التي عشتها معكم جميعًا. حبي لهذا النادي لن ينضب أبدًا".

وخاض أرنولد البالغ من العمر 26 عامًا مع الريدز هذا الموسم 42 مباراة سجل 4 أهداف، وصنع 7 تمريرات حاسمة.

