نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ألكسندر أرنولد إلى ريال مدريد.. تعرف على موعد إعلان الصفقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كتبت صحيفة الماركا الإسبانية عن ان هناك مشكلة في تحديد موعد انضمام ألكسندر أرنولد نجم منتخب إنجلترا وفريق ليفربول، مع ريال مدريد.

ينتهي عقد نجم منتخب إنجلترا مع ليفربول بنهاية الموسم الحالي، لكن هناك رغبة قوية من إدارة نادي ريال مدريد لضمه قبل كأس العالم للأندية الذي سيقام بأمريكا من ١٥ يونيو إلى ١٥ يونيو ٢٠٢٥.



خسر ريال مدريد هذا الموسم لقب كأس ملك إسبانيا بعد الهزيمة أمام برشلونة في نهائي البطولة، بنتيجة ثلاث اهداف مقابل هدفين، وودع منافسات دوري أبطال أوروبا من ربع النهائي.

أرنولد إلى ريال مدريد.. متى

قالت صــحــيــفــة °» الـ MARCA

لا يزال على ريال مدريد تحديد مواعيد وصول ترينت الكسندر ارنولد.

هناك كأس العالم للأندية، وقد فتحت الفيفا نافذتين للأندية من أجل ضم لاعبين لهذه البطولة :

الأولى من 1 إلى 10 يونيو.

الثانية من 27 يونيو إلى 3 يوليو



اضافت صــحــيــفــة °» الـ MARCA

مع ذلك، فإن التعاقد مع اللاعب، خصوصًا في النافذة الأولى، يعني كسر العقد الذي يربط اللاعب بناديه حتى 30 يونيو. ليفربول لا يُغلق الباب أمام هذا الخيار، لكنه سيطلب تعويضًا ماليًا .

تُشير عدة وسائل إعلام إنجليزية إلى أن أول عرض قدمه ريال مدريد بلغ 500 ألف يورو، وهو مبلغ لا يُرضي ليفربول

