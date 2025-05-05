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أحمد جودة - القاهرة -

أعلن الظهير الأيمن الإنجليزي القاطن في صفوف فريق ليفربول ألكساندر أرنولد، رحيله عن الفريق بنهاية الموسم الجاري 2024-2025، وذلك بعد رحلة طويلة دامت 20 عاما، بين اللاعب في أسوار ملعب الأنفيلد معقل «الريدز».

تسع بطولات في 20 عاما.. «أرنولد» يعلن مغادرة الأنفيلد

جاء الإعلان عبر بيان رسمي نشره اللاعب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي «x»، قائلا: "بعد 20 عاما في صفوف نادي ليفربول، حان الوقت كي أؤكد رحيلي في نهاية الموسم. إنه أصعب قرار اتخذته في حياتي.

لطالما كان هذا النادي حياتي كلها، بل عالمي كله، لمدة 20 عاما. منذ الأكاديمية وحتى الآن، سيظل الدعم والحب الذي شعرت به من الجميع داخل النادي وخارجه معي إلى الأبد

سأظل مدينا لكم جميعا، لكنني لم أجرب شيئا آخر من قبل، وهذا القرار يتعلق بتجربة تحدٍ جديد، وإخراج نفسي من منطقة الأمان، ودفع نفسي للأمام مهنيا وشخصيا".

وأكد الصحفي الإيطالي «فابريزيو رومانو»المختص في شؤون انتقالات اللاعبين أن اللاعب الإنجليزي سوف ينتقل إلى صفوف فريق ريال مدريد الإسباني بداية من الموسم القادم، بعقد يمتد إلى 5 سنوات قادمة.

يذكر أن اللاعب ألكساندر أرنولد، خاض 352 مباراة بقميص فريق ليفربول الإنجليزي، سجل خلالهم 23 هدفا، وصنع 92 تمريرة حاسمة لزملائه بالفريق، وتوج بتسعة ألقاب.

