نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد القناة الناقلة لمباراة كريستال بالاس ونوتنجهام فورست اليوم الإثنين في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث محبي الكرة الأوروبية وبالتحديد الإنجليزية عن تردد القناة الناقلة لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي كريستال بالاس مع نظيره فريق نوتينجهام فورست اليوم الاثنين الموافق 5/5/2024 في لقاء منتظر بينهم بستاد سيلهرست بارك ضمن منافسات الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة كريستال بالاس ضد نوتينجهام فورست

وتقام أحداث مباراة نادي كريستال بالاس ضد نظيره فريق نوتينجهام فورست مساء اليوم في تمام الساعة 10:00 بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة وقطر والساعة 11:00 بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة كريستال بالاس ونوتينجهام فورست

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

تردد القناة 11566.

عمودي.

معدل الترميز 27500.



معدل تصحيح الخطأ 2/3.



تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد 11054.

أفقي.



معدل الترميز 27500.



معدل تصحيح الخطأ 2/3.

