نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التشكيلة المتوقعة لمباراة كريستال بالاس ونوتنجهام في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر النمساوي اوليفر جلاسنر مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي كريستال بالاس على تشكيل فريقه لمواجهة نظيره فريق نوتينجهام فورست اليوم الاثنين الموافق 5 مايو الحالي في لقاء هام بينهم بستاد سيلهرست بارك ضمن منافسات الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة كريستال بالاس ضد نوتينجهام فورست

وتنطلق صافرة بداية مباراة كريستال بالاس ضد نوتينجهام فورست مساء اليوم في تمام الساعة 10:00 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 11:00 بتوقيت أبوظبي.

تشكيل كريستال بالاس المتوقع

حراسة المرمى: هندرسون

خط الدفاع: لكرواكس، جويهيي، ريتشاردز، مونيوث.

خط الوسط: وارتون، كامادا، ميتشل.

خط الهجوم: سار، ايزي، ماتيتا.

بينما قد يدخل مدرب نوتينجهام بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: سيلس

خط الدفاع: آينا، موريلو، ويليامز، ميلنكوفيتش.

خط الوسط: دومينجيز، ييتس، اندرسون.

خط الهجوم: وايت، ايلانجا، كريس وود.

القنوات الناقلة لمباراة كريستال بالاس ونوتينجهام فورست

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

تردد القناة 11566.

عمودي.

معدل الترميز 27500.



معدل تصحيح الخطأ 2/3.



تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد 11054.

أفقي.



معدل الترميز 27500.



معدل تصحيح الخطأ 2/3.

