نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة كريستال بالاس ضد نوتنجهام فورست اليوم الإثنين 5-5-2025 في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي كريستال بالاس مع نظيره فريق نوتينجهام فورست اليوم الاثنين الموافق 5 مايو الحالي في لقاء هام بينهم بستاد سيلهرست بارك ضمن منافسات الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة كريستال بالاس ضد نوتينجهام فورست

وتنطلق صافرة بداية مباراة كريستال بالاس ضد نوتينجهام فورست مساء اليوم في تمام الساعة 10:00 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 11:00 بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة كريستال بالاس ونوتينجهام فورست

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

تردد القناة 11566.

عمودي.

معدل الترميز 27500.



معدل تصحيح الخطأ 2/3.



تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد 11054.

أفقي.



معدل الترميز 27500.



معدل تصحيح الخطأ 2/3.

