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أحمد جودة - القاهرة - رسميا.. القصة تنتهي بعد 20 عامًا أرنولد يعلن رحيله عن ليفربول ويقترب من ريال مدريد.

أعلن اللاعب الدولي الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد، الظهير الأيمن لنادي ليفربول، مغادرته الفريق مع نهاية الموسم الحالي 2024-2025، رسميا، وذلك بعد مسيرة استمرت 20 عامًا داخل جدران "الريدز"، ليقترب من الانتقال إلى صفوف ريال مدريد فى صفقة انتقال مجانية.

رحيل ترينت ألكسندر أرنولد

وشارك اللاعب، البالغ من العمر 26 عامًا، رسالة مؤثرة عبر حسابه الرسمي اليوم على "إكس"، قال فيها: "بعد مرور عقدين من الزمن في ليفربول، جاء الوقت لأعلن عن مغادرتي مع ختام الموسم.

كان هذا القرار الأصعب في مسيرتي، وأعلم أن البعض قد تساءل عن السبب أو شعر بالإحباط بسبب عدم التطرق لهذا الموضوع من قبل، لكنني كنت دائمًا أركز على مصلحة الفريق وتحقيق اللقب رقم 20".

وأضاف ترينت ألكسندر أرنولد "ليفربول كان بمثابة عالمي، منذ الأيام الأولى في الأكاديمية وحتى اللحظة التي ارتديت فيها قميص الفريق الأول، الدعم والحب الذي تلقيته من الجميع سيظل محفورًا في ذاكرتي إلى الأبد.

ولكنني لم أختبر مغامرة جديدة من قبل، وهذا القرار هو رغبة في خوض تحدٍ جديد وخارج منطقة راحتي".

واختتم أرنولد رسالته قائلًا، "أشكر الجميع الذين دعموني على مر هذه الرحلة – المدربين، الزملاء، الإداريين، والجماهير العظيمة، لقد عشت هنا لحظات من أحلام الطفولة، وسأظل ممتنًا لكل لحظة قضيتها هنا".

وشارك أرنولد خلال مسيرته مع ليفربول خلال 20 عام، في 352 مباراة مع الفريق الأول، سجل خلالها 23 هدفًا وقدم 92 تمريرة حاسمة، وكان جزءًا أساسيًا من العديد من البطولات المهمة، مثل دوري أبطال أوروبا (2019) والدوري الإنجليزي الممتاز (2020).