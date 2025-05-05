نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريفر بليت يضمن وصافة المجموعة الثانية في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

أنهى ريفر بليت الموسم الاعتيادي للدوري الأرجنتيني الممتاز في المركز الثاني بالمجموعة الثانية بعد فوزه الكبير 4-1 على ضيفه فيلز سارسفيلد أمس الأحد، ليضرب موعدًا في دور الستة عشر مع باراكاس سنترال.

بفوزه على ملعب ماس مونومنتال، ارتقى ريفر بليت للمركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 31 نقطة متأخرًا بفارق أربع نقاط عن روزاريو سنترال المتصدر.



وتأهل للدور الثاني ودور الستة عشر ليلتقي مع باراكاس الذي احتل المركز السابع في المجموعة الأولى.

وافتتح سيباستيان دريوسي التسجيل لصالح أصحاب الأرض في الدقيقة 14 بعد متابعة لتسديدة زميله فرانكو ماستانتونو التي ارتدت له.

وضاعف فاكوندو كوليديو النتيجة في الدقيقة 28 بعد مجهود رائع تجاوز به دفاع فيلز وتسديدة بثقة في الشباك.

وجاء الهدف الثالث بعد خمس دقائق عندما فشل حارس المرمى راندال رودريغيز في التصدي لتسديدة ماستانتونو ونجح اللاعب الشاب في استعادة الكرة ليرسل تمريرة إلى إغناسيو فرنانديز ليحرز هدفًا رائعًا.

وهدد فيلز مرمى منافسه لفترة وجيزة قبل نهاية الشوط الأول عندما قلص ماهر كاريزو الفارق بتسديدة قوية بعد تمريرة حاسمة من أجوستين بوزات إثر هجمة مرتدة.

وفي الشوط الثاني، لم تنجح الأمطار الغزيرة في تثبيط عزيمة الآلاف من مشجعي صاحب الأرض الذين غنوا بأعلى أصواتهم.

وقال مارسيلو غاياردو مدرب ريفر إنه كان سعيدًا بالمباراة والنتيجة.

وقال غاياردو بعد المباراة: "لقد أعجبني الشوط الأول حقًا، لكن أعتقد أننا لم نكن على المستوى المطلوب في الثاني".

"ضغط فيلز علينا أكثر ومع بعض الأخطاء وضعنا أنفسنا تحت ضغط أكبر. ثم مع هطول الأمطار سارت المباراة بسلاسة ولم نتعرض للمعاناة كثيرًا، لكننا لم نصنع فرصًا كثيرة أيضًا. ما قدمناه في الشوط الأول برر فوزنا".

ودافع الضيوف بشكل جيد، ونجح حارس المرمى رودريغيز في التصدي لمحاولات من فابريزيو بوستوس وماستانتونو، بل اقتربوا من إضافة الهدف الثاني عبر إلياس غوميز وتياغو سيلفيرو.

وحافظ رجال المدرب غاياردو على الأداء بقوة ليحسموا الفوز في اللحظات الأخيرة عندما سجل ميغيل بورخا من ركلة جزاء بعد تعرض مانويل لانزيني لخطأ من فالنتين غوميز الذي حصل على بطاقة حمراء.

واحتل فيلز المركز 13 دون أي فرصة للتأهل للمرحلة الثانية.