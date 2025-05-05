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أحمد جودة - القاهرة -

فاز مونتيري، في غياب قائده سيرجيو راموس، على بوماس أونام، بهدفين دون رد، ليكمل سلسلة المتأهلين إلى ربع نهائي الدوري المكسيكي في مرحلته الختامية.

رغم غياب راموس.. مونتيري إلى ربع نهائي الدوري المكسيكي

وفي ختام منافسات الملحق، منح الأرجنتيني خيرمان بيرتيرامي (58) والكولومبي نيلسون ديوسا (89)، الفوز لصالح مونتيري، الذي حافظ على نظافة شباكه رغم غياب راموس بسبب الإصابة.

وشهدت المباراة، التي أقيمت صباح الإثنين، طرد لاعب الضيوف جورجي روبالكافا في الدقيقة 76 لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية، ليكمل بوماس، اللقاء، بلاعب أقل في الملعب.

وبالانتصار، حجز مونتيري، مقعده في دور الثمانية، حيث سيواجه تولوكا، الذي أنهى الدور الأول من البطولة في صدارة الترتيب.

وتقام المواجهات بين الفرق المتنافسة عبر مباراتي ذهاب وإياب.

وتتضمن منافسات ربع النهائي، مواجهات أمريكا أمام باتشوكا، وكروز أزول أمام ليون، وتيجريس أونال أمام نيكاكسا.

