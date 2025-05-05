نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل البنك الأهلي المتوقع أمام الزمالك في الدوري المصري في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - يواصل نادي البنك الأهلي الاستعداد لمواجهة الزمالك وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر المرحلة الفاصلة لعمر الدوري المصري الممتاز.

ويأمل الزمالك في استعادة طريق الانتصارات بعد تعادل مخيب للامال أمام المصري البورسعيدي في الدوري بينما يطمح البنك في التواجد ضمن المراكز المؤهلة للمسابقات القارية.

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة نظيره البنك الأهلي

‎حراسة المرمى: محمد عواد.

‎خط الدفاع: عمر جابر- صلاح مصدق- الونش- حسام عبدالمجيد.

‎خط الوسط: محمود بنتايج- محمد شحاتة- نبيل عماد دونجا- عبدالله السعيد.

‎الهجوم: ناصر منسي (سيف الجزيري)- مصطفى شلبي.

تشكيل البنك الأهلي المتوقع في مواجهة الزمالك

* حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي

* خط الدفاع: سعيدو سيمبوري، داو سيريل، إسحاقو يعقوبو، خالد عبد الشافي "شيفو"

* خط الوسط: أحمد ربيع، محمد فتحي، محمد إبراهيم، سيد نيمار

* خط الهجوم: أسامة فيصل، ياو أنور

موعد مباراة البنك الأهلي والزمالك في الدوري المصري

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية.

ويستقبل ستاد القاهرة الدولي مباراة الفريقين المرتقبة في ختام الجولة الرابعة.

القنوات الناقلة لمباراة البنك الأهلي والزمالك في الدوري المصري

تنقل مباراة الزمالك والبنك الأهلي عبر قناة أون تايم سبورتس الناقل الرسمي لمباريات الدوري المصري الممتاز.

