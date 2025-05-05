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أحمد جودة - القاهرة -

قال إنزو ماريسكا مدرب تشيلسي، إن كول بالمر، لاعب الفريق بإمكانه كسر التوقعات، بعدما قطع صياما طويلا عن التهديف دام 16 أسبوعا بهدف من ركلة جزاء في الفوز على ليفربول بنتيجة 3 / 1 في الدوري الإنجليزي.

ماريسكا: بالمر بإمكانه كسر التوقعات

وأضاف ماريسكا: "نتابع بالمر يوميا في التدريبات، فهو لم يتغير، ويؤدي بنفس الطريقة، ويسجل الأهداف".

وتابع: "بالتأكيد لا يكون سعيدا عندما لا يسجل الأهداف، لأنه يريد دائما مساعدة الفريق والنادي على تحقيق إنجاز مهم".

وواصل المدرب الإيطالي: "(بالمر) سعيد لأنه سجل هدفا وحققنا الفوز، ولكن لا أراه مختلفا عما كان عليه منذ ثلاثة أشهر، لقد سجل 14 هدفا في أول 20 مباراة بالدوري هذا الموسم".

وتابع: "إنه لاعب بقدرات مختلفة، وبإمكانه فعل أشياء لا يتوقعها أحد عندما تكون الكرة في حوزته".

وصرح كول بالمر عبر قناة سكاي سبورتس: "شعرت بأنني عدت لحالتي الطبيعية بعدما ابتعدت عن التهديف منذ ثلاثة أشهر، وهذا الهدف بمثابة حافز لي لتقديم المزيد ليس من أجلي فقط بل من أجل الفريق".

وأضاف: "كل لاعب يعرف قدراته، لكن مواقع التواصل الاجتماعي مليئة بالحمقى والذين يتصيدون الأخطاء، لا أهتم بذلك، وسعيد بهدفي اليوم، ولكن علي مواصلة العمل لتسجيل المزيد".

ويبلغ الفارق حاليا بين ليفربول بطل الدوري الإنجليزي وتشيلسي 19 نقطة.

وقال أرني سلوت مدرب ليفربول: "توقعت أن يشكل تشيلسي تهديدا هذا الموسم، لقد كانوا أفضل منا في المباراة الأولى على ملعبنا (أنفيلد)، وكانوا قريبين للغاية منا، لقد فوجئت بأننا نتقدم عليهم بفارق 19 نقطة، ولم أشعر بهذا الفارق في المباراة".

وأتم سلوت "التفوق بفارق 19 نقطة عن فريق بهذه الجودة هو إشادة كبيرة بلاعبينا".