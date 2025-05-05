نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الزمالك المتوقع ضد البنك الأهلي في الدوري المصري.. من يقود الهجوم ؟ في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - يواصل نادي الزمالك استعداداته لمواجهة نظيره البنك الأهلي وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر المرحلة الفاصلة لعمر الدوري المصري الممتاز.

ويأمل الزمالك في استعادة طريق الانتصارات بعد تعادل مخيب للامال أمام المصري البورسعيدي في الدوري بينما يطمح البنك في التواجد ضمن المراكز المؤهلة للمسابقات القارية.

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة نظيره البنك الأهلي

‎حراسة المرمى: محمد عواد.

‎خط الدفاع: عمر جابر- صلاح مصدق- الونش- حسام عبدالمجيد.

‎خط الوسط: محمود بنتايج- محمد شحاتة- نبيل عماد دونجا- عبدالله السعيد.

‎الهجوم: ناصر منسي (سيف الجزيري)- مصطفى شلبي.

موعد مباراة البنك الأهلي والزمالك في الدوري المصري

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية.

ويستقبل ستاد القاهرة الدولي مباراة الفريقين المرتقبة في ختام الجولة الرابعة.

القنوات الناقلة لمباراة البنك الأهلي والزمالك في الدوري المصري

تنقل مباراة الزمالك والبنك الأهلي عبر قناة أون تايم سبورتس الناقل الرسمي لمباريات الدوري المصري الممتاز.

